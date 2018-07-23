Мобильные центры занятости помогли в трудоустройстве почти 50 тыс. кубанцам

С начала года передвижные центры занятости совершили 1 тыс. 247 выездов в городские и сельские поселения края.

Наиболее эффективно организовали работу в отдаленных станицах и хуторах — жители могли подобрать подходящую вакансию и получить рекомендации специалистов, не выезжая в районный центр.

Мобильные центры занятости участвовали в профориентационных мероприятиях в ссузах. Учащиеся прошли тестирование, воспользовались рекомендациями психологов. За полгода услуги по профориентации получили 33 тыс. человек.

Для подростков, кроме тестирования, проводятся игры, квесты, тренинги, викторины на базе оздоровительных площадок, загородных и пришкольных лагерей и центров.

Также провели 170 совместных выездов с органами соцзащиты населения, государственной инспекции труда, Пенсионного фонда, комиссий по делам несовершеннолетних граждан, во время которых специалисты рассказывали об услугах социальных служб.

На территории Кубани действуют 42 мобильных центра занятости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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