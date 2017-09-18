Мобильные операторы повысят точность отслеживания абонентов

Крупнейшие российские мобильные операторы начали поиски поставщиков систем, которые позволят намного точнее определять местоположение устройств в сети.

По данным СМИ, этим занимаются «Вымпелком» (бренд «Билайн»), МТС и «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). Операторы смогут определить местоположение любого устройства в пределах сети с точностью до ста метров. Помимо этого они будут отслеживать скорость передачи трафика до килобайта в секунду.

Новые инструменты помогут лучше реагировать на перемещения абонентов и их запросы в услугах мобильной связи. Благодаря собранной информации операторы собираются эффективно спланировать инвестиции в базовые станции. Такие сведения можно будет использовать только внутри отдельной компании, сообщает «Интерфакс».

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