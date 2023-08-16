Моди сказал, что в Индии закончилась тысяча лет рабства и началась тысяча лет величия

Индия становится “голосом глобального Юга” в эпоху перемен после Второй мировой войны.

По сообщению Associated Press, премьер-министр Нарендра Моди сказал об этом во время своего обращения к нации на праздновании Дня независимости.

Моди пообещал своим соотечественникам, что Индия станет третьей по величине экономикой мира «в ближайшие пять лет». Потому что борьба с бедностью и улучшение благосостояния индийцев продолжается. Премьер-министр сказал, что его правительство вывело из бедности более 130 миллионов человек, а растущее процветание Индии — это возможность для всего мира.

«Индия становится голосом глобального юга, ее процветание — это возможность. для мира. Мы несем обещание стабильности миру. «Реформировать, внедрять, преобразовывать — вот наш девиз», — сказал Моди.

История Индии включала «1000 лет рабства» до 1947 года, когда она, наконец, освободилась от британского колониального господства. Теперь, по словам премьер-министра, Индия с нетерпением ждет «1000 лет величия».