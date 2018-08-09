Могила Аршалуйс Ханжиян в Горячем Ключе станет региональным памятником

Такое решение приняла специальная краевая комиссия, которая 9 августа приехала в урочище Поднависла.

В конце июля племяннице знаменитой жительницы Горячего Ключа Галине Ханжиян пришло письмо, в котором было сказано, что земельный участок в 1,5 га, на котором расположена могила, предназначен для сельского хозяйства, а маленький погост на нем — это нарушение. Разбираться в ситуации пришлось краевым властям. Долгие годы родовое кладбище хранительницы братских могил не имело никакого статуса, а теперь власти предлагают исправить ошибку.

«Хотим придать памятнику Аршалуйс статус «Достопримечательное место». Это позволит живущим здесь людям, которые смотрят за памятником, осуществлять свою хозяйственную деятельность, то есть они смогут и огороды, и хозпостройки возводить, но тем не менее это будет территория объекта культурного наследия», — пояснил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский.

Объектами культурного наследия предложили сделать также дом-музей Аршалуйс Ханжиян и ее могилу. На это потребуется месяц. А в следующем году проведут межевание исторического участка, чтобы окончательно исключить любые попытки притязаний на эту землю.

«Сформируем земельный участок, который будет уже «вырезан» из участка сельхозназначения. Ему будет придан соответствующий статус», — рассказал начальник управления департамента имущественных отношений Краснодарского края Николай Харитонов.

Кроме того, к родовому погосту сделают аллею, чтобы туристы могли проходить к могиле Аршалуйс прямо от памятника. Краевые власти пообещали, что все работы будут выполнены за счет бюджета.

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