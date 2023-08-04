Могут ли абитуриенты пройти тест с «правой»?

По сообщению пресс-службы Агентства по оценке знаний и навыков, абитуриент в установленном порядке должен явиться на экзамен с паспортом (ID-картой).Вступить можно с:

Биометрический паспорт (зеленый цвет);

удостоверение личности;

Выездной паспорт (красный цвет);

Водительское удостоверение новой формы;

Военный билет для военнослужащих (недействителен для невоеннослужащих).

Вышеперечисленное является официальными документами, удостоверяющими личность на территории Республики Узбекистан, и вы можете участвовать в испытаниях с любым из них. Вместе с документом необходимо получить только разрешение заявителя.