Могут ли абитуриенты пройти тест с «правой»?

По сообщению пресс-службы Агентства по оценке знаний и навыков, абитуриент в установленном порядке должен явиться на экзамен с паспортом (ID-картой).Вступить можно с:
Биометрический паспорт (зеленый цвет);
удостоверение личности;
Выездной паспорт (красный цвет);
Водительское удостоверение новой формы;
Военный билет для военнослужащих (недействителен для невоеннослужащих).
Вышеперечисленное является официальными документами, удостоверяющими личность на территории Республики Узбекистан, и вы можете участвовать в испытаниях с любым из них. Вместе с документом необходимо получить только разрешение заявителя.