Могут появиться препятствия для переизбрания Байдена

Джо Байден вступает в свою вторую президентскую кампанию подряд под лозунгом «Выполнение работы». К концу вероятного второго срока ему исполнится 86 лет.

У Дональда Трампа могут быть проблемы, если у Байдена не будет конкурентов на стороне Демократической партии.

Четыре других кандидата уже выдвинуты. — среди них бывший представитель ООН в ООН Никки Хейли.

Однако, по мнению аналитиков, наибольшей угрозой для Трампа и Джо Байдена в продвижении вперед является губернатор Флориды, который еще не баллотировался на пост президента. Десантис может стать звездой сериала. Согласно опросам, ультраконсерватор вытеснит действующего Белого дома в финальном сражении с Байденом. Достойного конкурента не нашлось, сообщает Euronews.

При этом рейтинг Байдена — самый низкий среди недавних президентов за 70 лет