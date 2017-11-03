МОК 6 ноября рассмотрит дела четырех российских скелетонистов

Комиссия изучит дела Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой.

Об этом сообщили в Федерации бобслея России. На заседании комиссии Международного олимпийского комитета российскую сторону представят президент Федерации бобслея России Александр Зубков, генсекретарь Сергей Пархоменко и юристы. Спортсмены ответят на вопросы комиссии на видео-конференции в связи с подготовкой к сезону.

МОК также рассмотрит дело бобслеистки Ольги Стульневой, которая уже завершила карьеру.

Третьяков завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Сочи. Никитина выиграла бронзу, Потылицына стала пятой, а Мария Орлова — шестой. Стульнева в качестве пилота вместе с разгоняющей Людмилой Удобкиной заняла девятое место в соревнованиях двоек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2016 года четырех скелетонистов РФ отстранили из-за допинга на Олимпиаде в Сочи. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в январе сняла запрет на участие в соревнованиях с четырех российских спортсменов.

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