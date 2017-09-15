МОК: комиссия по допинг-пробам с ОИ-2014 завершит работу до конца года

Ранее президент МОК Томас Бах выразил надежду, что комиссии подведут итоги до старта зимнего сезона, то есть в октябре этого года.

«Мы не можем дисквалифицировать спортсменов, у нас нет такого права, это задача международных федераций, которые полностью проинформированы о нашей работе. Как только мы вынесем решения, они будут действовать согласно своей системе. Наша задача — завершить все до конца года, в некоторых случаях это будет сделано раньше», — рассказал руководитель допинг-комиссии Денис Освальд.

Его комиссия изучает допинг-пробы всех российских атлетов с Игр-2014, вторая комиссия расследует причастность российских чиновников к системному использованию запрещенных препаратов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всемирное антидопинговое агентство закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов, имена которых упоминались в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 26 апреля сообщил, что сборная РФ будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Ранее он заявил, что Международный олимпийский комитет в сентябре примет окончательное решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане.

Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России.

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