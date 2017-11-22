МОК лишил российских скелетонистов золота и бронзы Игр в Сочи

Четырех спортсменов пожизненно отстранили от Олимпийских игр.

Международный олимпийский комитет обвинил скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицину в применении допинга во время Олимпиады 2014 года в Сочи.

Спортсменов пожизненно отстранили от участия в Играх и аннулировали их результаты.

Третьяков на Олимпиаде в Сочи завоевал золотую медаль, а Никитина — бронзовую, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 26 апреля сообщил, что сборная РФ будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Ранее он заявил, что Международный олимпийский комитет в сентябре примет окончательное решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане.

Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России. МОК аннулировал результаты четверых российских лыжников на Играх в Сочи. В ноябре МОК потребовал от России вернуть несуществующую медаль Игр в Сочи.

МОК 5 декабря объявит решение об участии сборной РФ в Играх 2018 года.

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