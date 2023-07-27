МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024

26 июля Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил 203 страны для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Россия и Беларусь не получили приглашения на Олимпийские игры 2024 года, сообщает официальный сайт организации. Также Гватемала не попала в список приглашенных.

Президент МОК Томас Бах лично подписал приглашения в 203 страны на специальной церемонии в Париже.

Следует отметить, что отсутствие приглашения для России и Беларуси означает, что эти страны не будут участвовать в Олимпиаде 2024 года под своим флагом. Однако это не означает, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года.

Вопрос о допуске спортсменов из агрессивных стран к участию в Олимпийских играх 2024 года будет обсуждаться позже.

Напоминаем, что Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, а Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября.