МОК перепроверил все пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи

Об этом сообщили 5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне.

МОК перепроверил все допинг-пробы российских спортсменов, взятые на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Проверка проходила, в том числе, с помощью нового метода, позволяющего определить, были ли проведены махинации.

По результатам проверки дисциплинарная комиссия МОК открыла дела в отношении 36 российских спортсменов. Из них 26 человек уже были наказаны пожизненным отстранением от Олимпиады. Их результаты на Играх в Сочи аннулировали, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России лишили первого места Игр в Сочи. Это стало известно 24 ноября после решения МОК лишить бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

Сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. Чистые российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом.

WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России.

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