МОК потребовал от Воеводы вернуть медали Игр в Сочи

В феврале Спортивный арбитражный суд поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК аннулировать результаты Алексея Воеводы из-за нарушения антидопинговых правил.

МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавших с ними участие в командных соревнованиях, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на пробе спортсмена, взятой после соревнований экипажей-двоек 17 февраля 2014 года, найдены несколько царапин, указывающих на нарушение целостности емкости. Анализ пробы показал повышенный уровень соли, не соответствующий нормальным физиологическим показателям. В мотивировочной части решения суда указывается, что сам Воевода не смог объяснить причину завышения указанного параметра.

На Олимпиаде в Сочи Воевода лидировал в соревнованиях двоек с Александром Зубковым — действующим главой Федерации бобслея России. В турнире экипажей-четверок партнерами спортсменов были Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, россияне также заняли первое место.

В ноябре 2017 года все четверо бобслеистов решением Международного олимпийского комитета были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, их победные результаты на ОИ-2014 были аннулированы. Спортсменов пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх, однако 1 февраля текущего года CAS снял обвинения с Негодайло и Труненкова.

Воевода и Зубков оказались в числе 11 спортсменов, чью пожизненную дисквалификацию заменили на пропуск Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. При этом ранее Зубков единственным из них получил от CAS мотивировочную часть решения по собственному делу. В настоящее время Воевода, как и его партнеры по Играм в Сочи, завершил карьеру в бобслее.

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