МОК предостерег российских спортсменов от демонстрации символики РФ на Играх

Международный олимпийский комитет 26 января опубликовал свод правил поведения для спортсменов из России на Олимпиаде в Пхенчхане.

Согласно правилам, допущенные к соревнованиям атлеты обязаны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОКа и воздерживаться от любых демонстраций гимна и флага РФ. Также спортсмены не должны участвовать в альтернативных церемониях чествования победителей.

Отмечается, что за нарушение правил грозит отзыв приглашения спортсмена и/или лишение аккредитации.

«Соблюдение правил означает, в частности, неучастие в каких-либо инициативах, которые могут восприниматься как обход духа решения исполкома МОКа», — поясняется в документе.

Для контроля за соблюдением правил создана рабочая группа, ее возглавил заместитель гендиректора МОК Пере Миро, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МОК не запретил болельщикам проносить флаг России на Игры.

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