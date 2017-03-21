МОК примет решение о допуске россиян на Олимпиаду-2018 осенью

Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре примет окончательное решение о допуске российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

Об этом 21 марта заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Он пояснил, что сейчас продолжают работать две комиссии — дисциплинарная и по перепроверке проб зимней Олимпиады в Сочи. Окончательные выводы МОК сделает по результатам этих исследований.

«Думаю, на сессии МОК в сентябре будут расставлены все точки над i», — цитирует Жукова «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Всемирное антидопинговое агентство назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России.

WADA 18 июля 2016 года по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб.

На основании этого расследования WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК не стал отстранять всю сборную и передал право допуска атлетов на Игры международным спортивным федерациям. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сборную РФ по тяжелой атлетике тоже отстранили от участия в Олимпиаде. Международный паралимпийский комитет отстранил всю сборную России от Паралимпады-2016 в Рио.

По предложению Владимира Путина в России создали независимую экспертную комиссию для разбирательств по допингу. Ее возглавил член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Макларен в сентябре заявил, что расследование дела о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи завершится до конца года. Россия потребовала участия своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Игр 2014 года.

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