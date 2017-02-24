МОК приступил к перепроверке допинг-проб 28 россиян с Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет в феврале приступил к перепроверке допинг-проб 28 российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года.

Будут перепроверены пробы тех атлетов, чьи фамилии фигурируют в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вторую часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена презентовали 9 декабря. Фальсификации с допинг-пробами были выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали, и у одной серебряной медалистки Олимпийских игр 2014 года.

В МОК в декабре сообщили, что открыли дисциплинарные дела в отношение 28 российских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи.

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