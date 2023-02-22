МОК: Решение об участии российских спортсменов в играх еще не принято

Международный олимпийский комитет заявил, что следует уважать автономию спортивных организаций и выразил критическое отношение к резолюции Европарламента о российских и белорусских спортсменах.

Международный олимпийский комитет Международная организация по спорту (МОК) заявила, что следует уважать автономию спортивных организаций, и недавно раскритиковала резолюцию Европейского парламента (ЕП) в отношении спортсменов России и Беларуси». Это явно противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр и Олимпийской хартии, неоднократно одобренной Европейским Союзом и его государствами-членами.

В МОК подчеркнули, что окончательное решение должно быть принято до начала Игр в Париже 26 июля 2024 года, и что представители ООН поручили комитету обеспечить, чтобы спортсмены не подвергались дискриминации по национальному признаку. добавлено.

В резолюции от 16 февраля Европарламент утвердил решение Международного олимпийского комитета допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в квалификационном раунде Олимпийских игр 2024 года в Париже под нейтральным флагом. осудил недавнее решение. Сообщается, что это «против многосторонней изоляции стран и используется обоими режимами в пропагандистских целях».