МОК согласовал олимпийскую форму для российских спортсменов

Часть формы придется перешить. Основными цветами одежды будут серый, белый и красный.

«Мы получили официальное подтверждение от Международного олимпийского комитета с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов под нейтральным флагом. Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания», — сказала основатель компании Zasport Анастасия Задорина.

Она пояснила, что крой и дизайн моделей не изменился, но, согласно требованиям, пришлось убрать триколор, герб, логотип ОКР и поставить логотип OAR — Olympic Athlet from Russia, пишет RNS.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России лишили первого места Игр в Сочи. Это стало известно 24 ноября после решения МОК лишить бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. «Чистые» российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом.

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