МОК сократил список допущенных к Олимпиаде спортсменов РФ на 111 человек

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Пул российских спортсменов, которых могут допустить к участию в Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом, сократили с 500 до 389.

Итоговый состав российских спортсменов определяет специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон. Комиссия проверяет заявленных российской стороной атлетов на необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил.

Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будет зарегистрирована делегация «Олимпийские атлеты из России» и выписаны приглашения на Игры.

В сообщении МОК сказано, что члены независимой комиссии после нескольких недель интенсивной работы смогли подробно рассмотреть каждого спортсмена в отдельности. Они создали пул чистых участников, из которого могут быть выбраны спортсмены для приглашения на Олимпийские игры. Более 80% из этого пула не выступали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018.

«Чистые» российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом. Глава государства Владимир Путин разрешил российским спортсменам ехать на Олимпиаду. Атлеты решили участвовать в соревнованиях. Они не смогут выступать под российским флагом, и в случае их победы не будут включать национальный гимн. 

МОК 29 декабря согласовал олимпийскую форму для российских спортсменов. Компания ZASPORT представила эскизы нейтральной формы российских олимпийцев.

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