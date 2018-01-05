МОК утвердил форму сборной России по хоккею на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) в январе утвердил форму, в которой российские хоккеисты будут выступать на Олимпиаде в Пхенчхане.

Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

От предыдущего варианта форма отличается отсутствием логотипа с изображением хоккеиста. Красная форма будет «домашней» на турнире в Пхенчхане, белая — «выездной».

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Российские спортсмены на Играх выступят под олимпийским флагом, пишет «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018. Виталию Мутко пожизненно запретили посещать Игры в качестве официального лица.

В декабре 2017 года Число медалей сборной России Игр-2014 сократилось до 20.

Вернуться на ленту

Источник