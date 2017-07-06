МОК утвердил программу летней Олимпиады-2020 в Токио

В программу летних Олимпийских игр ранее включили 16 новых дисциплин.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета 6 июля утвердил программу Игр-2020.

«Увлекательные новые дисциплины, которые мы утвердили сегодня, вместе с пятью новыми видами спорта, которые были добавлены в программу Олимпиады в Токио в прошлом году, показывают сделанный вперед шаг в олимпийской программе. Я рад, что Игры в Токио будут более молодыми, более урбанистическими и в них примет участие больше женщин», — заявил президент МОК Томас Бах.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее МОК включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года новые дисциплины.

В августе 2016 года МОК внес в программу Олимпиады в Токио карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг.

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