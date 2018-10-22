Мокрая дорога и туман на Кубани стали причиной нескольких десятков ДТП

Самое страшное ДТП случилось в Гулькевичском районе. Оно унесло жизни четырех человек. На трассе водитель иномарки, совершая обгон, не справился с управлением.

Машина слетела с дороги и врезалась в дерево. От автомобиля осталась лишь груда металла. Водитель и трое пассажиров погибли на месте. Еще трех человек доставили в больницу.

Смертельное ДТП произошло в Славянском районе. Там лоб в лоб столкнулись две легковушки. Погибли три человека.

Во время тумана и дождя автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Госавтоинспеция края призывает всех участников дорожного движения быть осторожными и бдительным в плохих погодных условиях. Особенно в вечернее время суток. Пешеходам — иметь светоотражающие элементы, а водителям — двигаться так, чтобы успеть затормозить, увидев препятсвие за пеленой», — сказала заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Яна Соколова.

Всего с учетом выходных в крае зарегистрировано больше 50 ДТП. Причина большей части аварий — превышение скорости на мокрой дороге.

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