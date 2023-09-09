Молдова подписала соглашение об участии в программе единого рынка ЕС

Республика Молдова подписала соглашение об ассоциации для участия в Программе единого рынка Европейского Союза, сообщает МОЛДПРЕС.

Программа направлена ​​на подготовку частного сектор и государственные учреждения по европейским правилам и стандартам. предлагает более последовательную структуру финансирования для расширения доступа к единому европейскому рынку.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что программа расширит доступ молдавских товаров и услуг на европейские рынки. рынки. По его словам, подписание соглашения является важным шагом на пути к постепенной интеграции страны в единый рынок Евросоюза и твердым стремлением модернизировать республику и адаптировать ее к европейским стандартам. “Конкурентоспособная и сильная экономика означает хорошо оплачиваемые рабочие места дома и высокий уровень жизни граждан”, – заявил Санду. – Повышение стандартов, усиление конкурентоспособности и стабильности малого и среднего бизнеса, продвижение и развитие новых возможностей для бизнеса.