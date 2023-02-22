Молдова увеличивает инвестиции в оборону

Молдова хочет сделать дополнительные инвестиции в сектор обороны. Также страна надеется на помощь партнеров, чтобы иметь систему противовоздушной обороны. Об этом в понедельник заявил вице-спикер парламента республики Михай Попшой.

– Если воздушное пространство будет нарушено, мы вообще не сможем сопротивляться, – сказал Попшой в эфире телеканала “Digi24”. – Это, мягко говоря, позор для суверенного государства, которое не может защитить своих граждан. К сожалению, это реальность. Поэтому мы надеемся на поддержку международных партнеров. Кроме того, мы будем привлекать новые инвестиции в оборону на уровне нашего бюджета.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила Politico, что страна должна отказаться от нейтралитета, чтобы присоединиться к крупному военному союзу.

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По данным газеты, Санду не упомянул конкретно НАТО, но несколько раз сказал, что если граждане одобрят подход к Североатлантическому альянсу, то необходимо будет изменить раздел о нейтральном статусе конституции.

Молдова по конституции республика имеет нейтральный статус, но с 1994 года является партнером НАТО в рамках специального плана сотрудничества.