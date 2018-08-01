Молочные заводы Адыгеи готовы обеспечить страну адыгейским сыром

Адыгейский сыр изготавливается только из высококачественного натурального молока собственного производства.

В республике производители заявили о готовности обеспечить потребности рынка страны в адыгейском сыре. Об этом 27 июля на заседании Союза производителей адыгейского сыра сообщил председатель организации Мурат Тлюстангелов.

Исключительное право на использование наименования места происхождения товара «Сыр Адыгейский» зарегистрировано в государственном реестре Роспантента под № 74. Произведенная в других регионах продукция с наименованием «Сыр адыгейский» считается контрафактной.

В январе 2018 года Верховный суд России вынес окончательное решение в длительном споре об исключительных правах на использование названия «Адыгейский сыр». Производить этот продукт имеют право только предприятия республики.

В последнее время в СМИ появились комментарии ряда производителей молочной продукции из других регионов о необходимости оспорить данное решение. Как правило, используются заявления об исчезновении адыгейского сыра с российского потребительского рынка, а также о том, что Адыгея не сможет покрыть потребности страны.

У производителей, которые переживают за судьбу адыгейского сыра, нет никаких для этого оснований. Доводы о том, что адыгейский сыр может исчезнуть с прилавков магазинов страны, безосновательны.

«Мы готовы покрыть потребности страны в адыгейском сыре. По данным экспертов, сегодня в России ежегодно потребляется около 10-12 тыс. т адыгейского сыра. Мощности предприятий Адыгеи позволяют производить и больше, если будет запрос рынка. Для этого есть и мощности, и сырье. Так, в 2017 году всеми категориями хозяйств Адыгеи было произведено почти 122 тыс. т. Из него можно произвести 13 тыс. т адыгейского сыра. И наращивание производства молока продолжается. Более того, сегодня идет работа над созданием нескольких крупных ферм, чтобы обеспечивать перспективные потребности молзаводов сырьем», — прокомментировал Мурат Тлюстангелов.

Только в этом году производство адыгейского сыра увеличилось на 30%.

«В планах на 2018 год увеличить еще на 10-12%. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. т. При необходимости мы можем и скорректировать планы в сторону увеличения производства. Но пока очереди покупателей у ворот предприятий Адыгеи, производящих адыгейский сыр, не стоят», — сказал Тлюстангелов.

Сыр «Адыгейский» изготавливается только из высококачественного натурального молока собственного производства, завозное молоко используется для изготовления других видов сыров и молочной продукции. А использование высокотехнологичного упаковочного оборудования позволяет сохранить качество продукта достаточно долгое время, что делает возможным реализовать его в самых отдаленных регионах страны.

Увеличение экспортных поставок адыгейского сыра и возрастающая заинтересованность зарубежных партнеров в закупках адыгейского сыра, производимого на территории Адыгеи, свидетельствует как о возможностях производства, так и о качестве продукции. Именно это в первую очередь интересует иностранные компании. Речь идет о крупных компаниях-ретейлерах в Европе и на Ближнем Востоке.

«С 2012 года мы поставляем сыр в Германию. Сейчас рассматриваются возможности организации поставок в ОАЭ, в частности, совсем недавно, в начале июля, Адыгею посетило руководство компании «Аль Фаладж». Они отметили не только вкус выпускаемой в республике молочной продукции, но и ее высокие качественные характеристики. Стороны предметно обсудили перспективы сотрудничества», — отметил Мурат Тлюстангелов.

На адыгейский сыр, отправляемый на экспорт, получен сертификат соответствия качеству ЕС. Экспертами Евросоюза высоко оценена вся производственная цепочка.

По мнению зарубежных партнеров, адыгейский сыр соответствует всем заявленным требованиям их страны, которые стремятся к обеспечению населения качественными, экологически чистыми продуктами.

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