Молодежка ФК «Краснодар» на выезде уступила сверстникам из «Зенита»

Футбольный матч 10-го тура молодежного первенства России состоялся 7 октября в Санкт-Петербурге.

Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий «Зенита» Максим Бачинский, забивший на 38-й минуте игры.

Молодежка «Зенита» набрала 14 очков и располагается на 9-м месте в турнирной таблице, «Краснодар» с 15 очками на 7 строчке, сообщает «Чемпионат».

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