Молодежка ФК «Краснодар» обыграла сверстников из «Локомотива»

Матч 28-го тура молодежного первенства России по футболу прошел на поле Академии «Краснодара».

Первый мяч забили гости уже на 8-й минуте. Ворота горожан нападающий «Локо» Тимур Сулейманов. Сравнять счет «Краснодар» на 19-й минуте, отличился форвард Рустам Халназаров.

За 7 минут до перерыва гостям вновь удалось выйти вперед. Второй гол «быкам» забил с пенальти Алексей Миронов. Но на 44-й минуте «Краснодар» сравнял счет, забил гол полузащитник Даниил Уткин.

На 56-й минуте встречи хозяевам удалось выйти вперед. Третий мяч в ворота железнодорожников отправил Рустам Халназаров, оформив дубль.

В итоге встреча завершилась со счетом 3:2.

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