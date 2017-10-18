Молодежка ФК «Краснодар» разгромила алма-атинский «Кайрат»

Матч первого раунда юношеской лиги УЕФА прошел 18 октября на стадионе Академии «Краснодара».

Горожане открыли счет на шестой минуте первого тайма. Отличился Даниил Уткин. Через шесть минут мяч в ворота гостей отправил Магомед-Шапи Сулейманов, еще через три минуты — Иван Игнатьев. На 19-й минуте Игнатьев оформил дубль.

На 51-й и 57-й минутах второго тайма Игнатьев снова реализовал голы. Через минуту отличился Роман Куражов. Спустя восемь минут Игнатьев реализовал пенальти. На дополнительной второй минуте Куражов оформил дубль. Матч завершился со счетом 9:0.

По итогам встречи молодежка ФК «Краснодар» вышла во второй раунд Юношеской лиги УЕФА.

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