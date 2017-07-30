Молодежка ФК «Краснодар» разгромила сверстников из «Спартака»

На выезде в Москве 30 июля в рамках 3-го тура молодежного первенства команда горожан с разгромным счетом одержала победу над «Спартаком».

Счет во встрече гости открыли уже на пятой минуте. Гол забил защитник Артем Голубев. На 32-й минуте «быки» увеличили отрыв – второй мяч забил нападающий Иван Игнатьев. Еще через пять минут Игнатьев вновь поразил ворота соперников, доведя счет до разгромного.

На 69-й минуте матча Игнатьев оформил хет-трик. В завершении встречи, на 90-й минуте, полузащитник Алекс Мацукатов забил еще один гол «Спартаку». В итоге встреч завершилась со счетом 0:5.

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