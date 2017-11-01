Молодежка ФК «Краснодар» забила восемь голов венгерскому «Гонведу»

Матч второго отборочного раунда юношеской лиги УЕФА прошел 1 ноября в Краснодаре.

Четыре мяча на счету Ивана Игнатьева (5, 22, 58, 84-я минуты). Также отличились Сергей Бородин (31), Никита Сергеев (53, 56), Роман Куражов (86). Гости не смогли забить, матч закончился со счетом 8:0 в пользу «быков».

Ответная игра второго отборочного раунда юношеской лиги УЕФА пройдет 22 ноября в Будапеште, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первом раунде турнира венгры обыграли черногорскую команду «Сутьеска». Россияне справились с казахстанским «Кайратом». Общий счет противостояния — 11:2. На своем поле «Краснодар» сопернику забил девять безответных мячей.

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