Молодежная команда «Реала» прилетит в Краснодар 6 февраля

Мадридские футболисты 7 февраля сыграют со сверстниками из ФК «Краснодар» в раунде плей-офф юношеской Лиги чемпионов.

Руководить испанцами в этой встрече будет трехкратный обладатель Кубка чемпионов Гути. Матч пройдет при аншлаге, все билеты проданы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 ноября молодежка ФК «Краснодар» вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Жеребьевка турнира прошла 11 декабря.

Болельщики могли выбрать место проведения матча. Первоначально проведение встречи было запланировано на стадионе Академии ФК «Краснодар». Однако после оглашения результатов жеребьевки в ФК «Краснодар» поступило значительное количество заявок на посещение матча, после чего было принято решение, что молодежка ФК «Краснодар» сыграет со сверстниками из «Реала» на домашней арене «быков».

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