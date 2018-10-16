Молодежная сборная РФ по футболу не прошла в финал Евро-2019

Команда 16 октября проиграла заключительный матч с Австрией в рамках группового этапа отбора.

Игра прошла на «NV Арене» в Санкт-Пельтене и завершилась победой хозяев поля — 3:2.

Австрийцы по ходу игры дважды выходили вперед, однако получали быстрый ответ от россиян. Оба раза у сборной России отличился форвард ЦСКА Федор Чалов. Однако хозяева поля смогли забить победный гол на 75-й минуте.

Победа позволила сборной Австрии набрать 22 очка и занять второе место в седьмой группе. У сборной России — третий результат с 19 очками. В ходе турнира россияне одержали шесть побед, одну встречу завершили вничью и трижды проиграли.

Первое место в группе заняла сборная Сербии, которая обеспечила себе прямую путевку на Евро-2019. Австрия сохранила шансы на попадание в финальную стадию турнира через стыковые матчи, которые пройдут 12 и 20 ноября.

Чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино в 2019 году. Также по итогам ЧЕ-2019 определятся четыре сборные, которые сыграют на Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает «Интерфакс».

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