Молодежный театр Краснодара представит новый спектакль «Солнечный удар»

Постановщиком пьесы станет главный режиссер театра Даниил Безносов.

Молодежный театр приступил к работе над пьесой итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Человек и джентльмен», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краснодарского театра.

В спектакле «Солнечный удар» заняты Анатолий Дробязко, Иван Чиров, Алексей Алексеев, Владимир Щербаков, Дмитрий Морщаков, Олеся Никифорова, Евгения Стрельцова, Анастасия Радул, Наталья Денисова, Андрей Новопашин, Анна Нежута.

Премьера пройдет с 19 по 22 октября.

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