Молодые специалисты «Краснодар Водоканала» выступили на научно-практической конференции в Тюмени

Передовые технологии и инновационные проекты в сфере водоснабжения и водоотведения обсудили в Тюмени на межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов группы компаний «Росводоканал», куда входит «Краснодар Водоканал».

Большая часть этих проектов уже реализована или реализуется в региональных водоканалах, а исследования признаны лучшими практиками в сфере водопроводно-канализационного хозяйства. Например, результаты прошлогоднего исследования сотрудника «Краснодар Водоканала» Артура Волкова позволили провести модернизацию водоповысительных станций, сократив эксплуатационные затраты на их обслуживание и потребление электроэнергии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Работа конференции была организована в трех секциях: «Производство и технологии, организация производственных процессов», «Экономика и финансы, коммерция, маркетинг» и «Поддержка бизнеса». Конкурсная комиссия оценивала актуальность, оригинальность, новизну и возможность практического применения проектов участников.

«В конференции приняли участие авторы 25 научно-практических докладов — победители региональных этапов в семи городах присутствия нашей компании. Все исследовательские работы, которые были защищены и отмечены в рамках прошедшей конференции, получат глубокую экспертную оценку и станут основой новых решений, новых проектов. Ведь большая часть молодежных инноваций направлена на повышение надежности и качества предоставляемых потребителям услуг», — пояснил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

Проект инженера 1-й категории отдела подключения новых абонентов «Краснодар Водоканала» Алексея Щеглова занял второе место в номинации «Поддержка бизнеса».

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