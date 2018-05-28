Молодые ученые Кубани получили свидетельства о присуждении президентских грантов

Свидетельства в мае вручил федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков.

В поздравлении лауреатов также приняли участие заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Роман Дикий, руководители образовательных организаций, члены ученых советов.

Комиссия признала победителем Егора Ольховатова. Он — кандидат технических наук КубГАУ, автор разработки ресурсосберегающей технологии глубокой переработки сырья масличных и бобовых сельскохозяйственных культур с получением пищевых, кормовых и технических продуктов.

Обладателем гранта также стал Артем Литвинов, доктор технических наук КубГТУ за разработку энергоэффективных режущих инструментов лезвийной обработки и смазывающе-охлаждающих жидкостей для металлорежущих отрезных станков прерывистого резания в рамках развития импортозамещающих технологий отечественного машиностроения.

Алексей Ермаков отметил, что победа кубанских ученых в этом престижном конкурсе — свидетельство того, что наука в регионе развивается.

«Развитие науки в крае связано именно с вами. Это не только материальная помощь, но и большая ответственность. Ставьте высокие цели и реализуйте их. Верю, фундаментальные и прикладные исследования кубанских ученых станут основой для роста инновационной составляющей экономики России», — отметил федеральный инспектор.

В соответствии с указом президента РФ от 9 февраля 2009 года «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук» присуждается 400 грантов для господдержки научных исследований молодых (до 35 лет) российских ученых — кандидатов наук и 60 грантов для господдержки научных исследований молодых (до 40 лет) российских ученых — докторов наук.

Размеры грантов: 600 тыс. рублей для кандидатов наук и 1 млн рублей для докторов наук. Гранты присуждаются на конкурсной основе на два года и направлены на поддержку перспективных исследований в разных областях науки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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