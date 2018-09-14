Момент аварии с маршруткой в Новороссийске попал на видео

ДТП произошло 13 сентября на проспекте Дзержинского.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса превысил скорость и врезался в ехавший в попутном направлении легковой автомобиль. От удара маршрутку выбросило на газон.

«В аварии пострадала 66-летняя женщина. В момент ДТП она ударилась головой. Бригада скорой доставила пострадавшую в горбольницу № 1», — рассказала главный врач станции скорой медицинской помощи Новороссийска Светлана Андреева.

Утром 14 сентября в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлен момент столкновения, пишет «Наша газета Новороссийск».

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