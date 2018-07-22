Момент смертельного ДТП на въезде в Краснодар попал на камеру видеорегистратора

Стали известны подробности аварии, произошедшей 21 июля в районе станицы Елизаветинской.

Запись камеры видеорегистратора выложили в соцсеть очевидцы ДТП.

На кадрах видно, как автомобиль Chevrolet едет по встречной полосе на высокой скорости и лоб в лоб сталкивается с Hyundai Accent. От удара Chevrolet перелетел через Hyundai Accent и врезался в Toyota Prius.

По словам очевидцев, водитель Chevrolet был пьян и ошибся в съезде на полосу.

Водители Chevrolet и Hyundai погибли на месте происшествия. Пассажиров Hyundai и Toyota госпитализировали с травмами средней тяжести.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Момент сегодняшнего смертельного ДТП в районе ст. Елизаветинской попал на камеру видео-регистратора,на кадрах видно как машина едет по встречной полосе за отбойниками где и происходит столкновение.На данный момент известно об одном погибшем,так же известно что есть пострадавшие.Как появится полная информация о ДТП мы обязательно её опубликуем.Следите за новостями. ⠀ Стали очевидцем ДТП,или свидетелем интресного события на дороге? Есть кадры эксклюзивных или необычных автомобилей? Присылайте материал нам в Директ.Интересный материал мы опубликуем в ленте либо добавим в сторис⠀‼#avto_region23#новороссийск#краснодар#сочи#армавир#кропоткин#ейск#анапа#крымск#геленджик#тимашевск#туапсе#тихорецк#елизаветинская#дтп

Публикация от Aвтопаблик Краснодарского края (@avto_region23) 21 Июл 2018 в 9:35 PDT

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