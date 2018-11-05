Момент смертельного ДТП в Сочи попал на камеры видеонаблюдения

Ролик, на котором запечатлен момент столкновения отечественной легковушки и иномарки, 5 ноября опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как отечественная легковушка поворачивает налево, пересекая две встречные полосы. В этот момент в ВАЗ врезается Volkswagen, двигавшийся навстречу. После этого обе машины отлетели к ограждению.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям очевидцев, в аварии погибли две женщины, ехавшие в отечественной легковушке.

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