Мопедист из Сочи нашел немецкого болельщика, который спас его после ДТП

Сочинец Дмитрий Таранцев и Кевин Майер пообщались в соцсетях.

Авария произошла 23 июня на Олимпийском бульваре неподалеку от стадиона «Фишт». Водитель мопеда двигался по дороге и ему на перекрестке нужно было повернуть налево. Он срезал угол в месте, где нарисованы две сплошные, и в этот момент его сбил легковой автомобиль.

Мопедист получил тяжелые травмы, у него произошла остановка сердца.

На помощь пострадавшему пришел немецкий болельщик. Кевин Майер, работающий у себя на родине спасателем, начал делать мужчине непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Благодаря его усилиям у мопедиста появился пульс, в таком состоянии пострадавшего погрузили в скорую и доставили в больницу.

Пострадавший Дмитрий Таранцев рассказал интернет-порталу «Кубань 24», что 6 июля его выписали из больницы, он идет на поправку.

Он добавил, что нашел своего спасителя Кевина Майера в социальных сетях и поблагодарил его. Майер сказал, что очень рад слышать Дмитрия. Он отметил, что, спасая его, всего лишь выполнял свою работу.

Немецкий болельщик рассказал, что ему 22 года, он живет в городе Олденбург и работает парамедиком и пожарным. В Сочи он приезжал на матч Германии со Швецией, который завершился победой его команды со счетом 2:1.

Дмитрий и Кевин теперь постоянно переписываются в соцсетях, обсуждая все — от новостей до музыкальных предпочтений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в МЧС России инициировали представление немецкого болельщика к ведомственной награде за содружество во имя спасения.

Сборная Германии 27 июня проиграла Южной Корее и покинула турнир, заняв в группе F четвертое место.

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