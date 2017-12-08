Мораторий на стройку в краснодарском ЮМР снимут, если застройщик предусмотрит школу

Об этом на пресс-конференции 8 декабря заявил мэр Евгений Первышов.

«В течение 2017 года мы ввели более 4 тыс. квартир — именно по домам обманутых дольщиков. Строим абсолютно понятные, прозрачные и реальные планы по следующему году. Безусловно, проблема дольщиков — очень острая, очень сложная. Мы видим замедление темпов строительства жилья. Я думаю, стратегически правильная задача — создание Градостроительного и Архитектурного советов», — сказал глава города.

Первышов обозначил еще одну проблему — дома без надлежащего технологического подключения к инженерным сетям, которые построили по ложным документам.

Мэр также прокомментировал мораторий на строительство в микрорайоне Гидростроителей и Юбилейном.

«Я не могу отозвать данные ранее разрешения в этих микрорайонах, потому что там имеются дольщики. Дома уже обременены долевым участием и что было ранее выдано — будет строиться. Будем контролировать эти объекты», — отметил Первышов.

По его словам, мораторий может быть снят, только если строительная компания предусмотрит рядом с домами строительство социальных объектов – школ или детских садов. Он добавил, что по сравнению с 2016 годом выдача разрешений на строительство в Краснодаре сократилась на 30%.

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