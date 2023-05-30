Моравецкий и Трюдо обсудят вопрос поддержки Украины 2 июня в Канаде

Премьер-министры Польши и Канады также поднимут вопрос двусторонних отношений между странами.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его польский коллега Матеуш Моравецкий обсудят ситуация на Украине и дальнейшая поддержка Киева 2 июня в Оттаве. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства в понедельник. Пройдет двусторонняя встреча”, — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры затронут тему двусторонних отношений.

По сообщению пресс-службы, Моравецкий – глава Польши впервые посетит Канаду в качестве министра.