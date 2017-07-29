Моряков с затонувшего у берегов Крыма сухогруза Anda доставили в больницу

Восемь членов экипажа, которых удалось спасти, госпитализированы в Ливадийскую городскую центральную больницу.

По последним данным, спасли моряков члены экипажа судна MV MINOAN GRACE, следующего под флагом Мальты. В 8:15 29 июля экипаж обнаружил шлюпку с тремя гражданами Индии, их подняли на борт. В 9:35 был обнаружен еще один член экипажа Anda, мужчина находился на плоту в море. В 10:35 из воды подняли еще четверых.

Поиски девятого члена экипажа продолжаются.

Доставку моряков в порт Ялты в сопровождении катера Центра ГИМС осуществил буксир «Ялтинец» Ялтинского морского торгового порта. На причале пострадавших ожидали сотрудники второго пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым и Морпорта.

Спасатели МЧС России провели эвакуацию моряков с буксира на берег и передали их сотрудникам скорой помощи и ГБУЗ РК «Крымский Республиканский центр медицины катастроф». Все спасенные в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни нет. С ними работают специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз перевернулся утром 29 июля. По предварительным данным, экипаж судна не справился с управлением из-за сложных метеоусловий — мешал ураганный ветер и ливень.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

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