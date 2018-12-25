Корабль сел на мель около мыса Железный Рог на южном берегу Таманского полуострова 25 декабря около 3:00. На борту находились 11 членов экипажа: два гражданина Азербайджана и девять россиян.

«По данным на 11:50, все 11 членов экипажа были эвакуированы на берег, после чего их доставили в станицу Тамань. Там их разместят, там они будут находиться», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Росморречфлота.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на пульт дежурного Новороссийского морпорта 25 декабря в 4:23 поступило сообщение о том, что сухогруз Surov, который под флагом Монголии следовал из турецкого порта «Искендерун» в порт «Кавказ», откидывает на мель. В 2:00 капитан судна запросил помощь, к сухогрузу выдвинулся буксир из Новороссийского порта. В 3:20 сухогруз сель на мель, через десять минут судно было обесточено. В 4:20 на борт начала поступать вода. В связи с этим было принято решение эвакуировать экипаж сухогруза.

В Геленджике 12 декабря теплоход во время шторма сел на мель. У теплохода Rio оторвался якорь. На борту находился 21 человек, никто не пострадал. Позже судовладелец эвакуировал экипаж севшего на мель в Геленджике теплохода Rio. Сухогруз стал достопримечательностью у туристов.

Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник