Мошенница из Краснодара отправила покупателю шоколад вместо кольца

В Краснодаре в марте полицейские задержали местную жительницу, которую заподозрили в мошенничестве через Интернет.

В полицию обратилась жительница Оренбурга. Она рассказала, что решила купить золотое кольцо с изумрудами стоимостью 5 тыс. рублей на одном из сайтов объявлений. Продавец из Краснодара отправил заказ наложенным платежом. Женщина получила посылку, оплатила ее на почте, но открыла ее только дома. Оказалось, что вместо кольца ей прислали плитку шоколада. Связаться с продавцом пострадавшая не смогла, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

В отделе полиции по Карасунскому округу возбудили уголовное дело о мошенничестве. Личность подозреваемой установили. Ее задержали на одной из улиц города. Предполагаемой мошенницей оказалась ранее судимая за аналогичное преступление 24-летняя местная жительница, она созналась в содеянном. По ее словам, вырученные деньги она потратила на личные нужды.

Полицейские установили еще один факт мошенничества со стороны задержанной. В сентябре 2016 года она аналогичным образом обманула жительницу Краснодара, которой вместо обещанного золотого браслета, стоимостью 14 тыс. рублей, прислала маникюрные щипчики.

Расследование уголовного дела продолжается.

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