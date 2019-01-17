В полицию Курганинского района обратился местный житель. Он заявил, что стал жертвой телефонного мошенника.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник предложил продать курганинцу металлические трубы по низкой цене для их последующей реализации. Покупатель согласился и сказал, что сделку оплатит после доставки товара. При этом продавец оказался мошенником, на самом деле труб у него не было. Поэтому он связался с компанией из Краснодара и сделал заказ на адрес потерпевшего. Злоумышленник сообщил, что товар встретит прораб, у которого оплату брать не надо, он пообещал, что расплатится лично после разгрузки. Житель Курганинска получил трубы от краснодарской компании, но перечислил деньги, 75 тыс. рублей, на банковскую карту мошенника. Фирма, не получившая оплату за товар, забрала трубы у потерпевшего обратно.

Сотрудники уголовного розыска курганинской полиции установили, что к совершению преступления причастен 21-летний житель Ростовской области.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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