Мощность питающих центров в Краснодаре после модернизации увеличится более чем в 1,5 раза

Краснодарский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (Группа компаний ПАО «Россети») реализует масштабную программу по строительству и реконструкции ряда крупных энергообъектов в краевой столице.

После модернизации их мощность увеличится более чем в полтора раза.

Большая часть запланированного объема работ выполнена. В настоящее время реконструкция проводится на подстанциях 35 кВ «Калинино» и 110 кВ «Юго-Западная», «Тургеневская», «Лорис», «Северная». Эти питающие центры являются ключевыми объектами электроснабжения для сотен социальнозначимых объектов и части жителей Краснодара.

Суммарная мощность данных питающих центров составляет 325 мегавольт-ампер (МВА). После реконструкции их общая мощность составит более 497 МВА.

Реализация программы по модернизации энергообъектов позволит значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей краевой столицы, ее пригорода, а также обеспечить растущие потребности города в дополнительных энергомощностях.

«Мы проводим реконструкцию крупных питающих центров Краснодара — наиболее загруженных подстанций. Это позволит существенно увеличить их мощность и обеспечить растущие потребности экономики столицы Кубани. При этом отмечу, что на территории Краснодара «Кубаньэнерго» в основном транспортирует электроэнергию по высоковольтным сетям. Среди наших потребителей — более 30 территориальных сетевых организаций (ТСО), которые являются собственниками электросетевых объектов и несут всю полноту ответственности за эксплуатацию своего распределительно электросетевого оборудования, за надежность и качество энергоснабжения своих потребителей», — отметил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Андрей Герасько.

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