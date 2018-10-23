Москалева: в крае выстроен диалог органов власти и социально ориентированных НКО

С 2016 по 2018 год субсидии из краевого бюджета получили 53 некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на Кубани.

Ежегодно на это выделяется около 16 млн рублей. По мнению директора краевого департамента внутренней политики Галины Москалевой, этих средств не хватает. В 2018 году организации подали заявки на получение грантов на сумму, в несколько раз превышающую финансирование.

«Нам необходимо создавать для социально ориентированных НКО максимально комфортные условия работы, помогать им выстраивать диалог с органами власти, оказывать конкретную помощь для деятельности в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни и военно-патриотического воспитания граждан», — отметила Москалева на совещании в краевом парламенте под председательством спикера Юрия Бурлачко.

Департамент внутренней политики выступил с инициативой увеличения финансирования таких организаций и заручился поддержкой депутатов ЗСК. По итогам обсуждения была принята резолюция, в которой краевому министерству финансов рекомендовано рассмотреть вопрос об увеличении финансирования социально ориентированных НКО. Соответствующее поручение дано профильному комитету ЗСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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