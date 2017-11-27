Московская биржа изменила название индекса ММВБ

Английское название индекса MICEX Index меняется на MOEX Russia Index.

С 27 ноября наименование основного индикатора российского фондового рынка, индекса ММВБ, изменено на индекс Мосбиржи.

«Новое наименование основного индикатора Московской биржи призвано способствовать росту узнаваемости и ценности бренда группы, целостности восприятия Московской биржи и всего российского финансового рынка российским и международным профессиональным инвестиционными сообществом, частными инвесторами», — говорится в сообщении биржи.

Ранее Банк России зарегистрировал новую методику расчета индексов Московской биржи, в результате которых повышаются требования к ликвидности акций и вводится плавающее количество бумаг в индексе, сообщает ТАСС.

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