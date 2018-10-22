Московские журналисты провели мастер-классы на «ТЭФИ-Регион» в Краснодаре

Полуфинал всероссийского телевизионного конкурса стартовал 22 октября.

Спикеры от крупнейших российских СМИ поделились секретами удачных статей и сюжетов. Главный редактор познавательного телеканала «О!» Анна Шнайдер рассказала о том, что современные дети, подростки и их родители хотят увидеть на экранах.

«Недавно мы закончили крупнейшее в России за последние десятилетия социологическое исследование, получили очень много полезной и интересной информации», — сказала главный редактор телеканала «О!» Анна Шнайдер.

«Это очень крутое событие, здорово, что есть возможность бесплатно прийти посмотреть и послушать. Потому что это федеральные спикеры — специалисты, которые видят проблемы и достижения всех регионов, внедряют в свое производство мировые тенденции и делятся опытом с нами. Это очень важно и интересно», — отметил ведущий телеканала «Кубань 24» Александр Тюкаев.

Всероссийский конкурс «ТЭФИ-Регион» в Краснодаре проходит впервые. Имена полуфиналистов по двум направлениям — «Информационное телевещание» и «Просветительское телевещание» — станут известны 22 октября. Лучшие журналисты отправятся в Самару на заключительный этап творческого состязания. Среди претендентов на награды есть и сотрудники телеканала «Кубань 24».

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