Московский суд задержал Дарью Трепову на два месяца

Москва Басманный суд отправил Дарью Трепову в СИЗО на два месяца после того, как ее арестовали по подозрению в организации взрыва, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин).

Ранее, 4 апреля, Трепову увезли из Санкт-Петербурга в Москву.

Следственный комитет предъявил Треповой обвинение по статье 205 ч. 3 п. “б” УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку) Ему инкриминировали часть 4 статьи 222.1 (незаконный провоз взрывчатых веществ организованной группой).

26-летнюю Дарью Трепову задержали 3 апреля в квартире в Санкт-Петербурге. Девушку обвиняют в том, что она принесла фигурку, начиненную взрывчаткой, на «творческую вечеринку» пропагандиста Татарского в кафе на берегу Университетской. Взрыв произошел вскоре после того, как Трепова подарила статуэтку Татарскому. В результате пропагандист был убит, более 30 человек получили ранения.

Дмитрий Касинцев, знакомый Треповой, арестован по тому же делу. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что убийство Татарского было организовано украинскими спецслужбами при участии агентов Антикоррупционного фонда Алексея Навального.

Трепова заявила после задержания, что не знала о взрывчатке в фигурке и что это было сделано, чтобы дать ей подсказку