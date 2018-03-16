Московский театр Et cetera приедет на гастроли в Сочи

Артисты выступят на сцене Зимнего театра с 15 по 20 октября.

Московский театр Et cetera покажет несколько спектаклей, в том числе премьеру «Ревизор. Версия» в постановке грузинского режиссера Роберта Стуруа.

Художественным руководителем является народный артист России Александр Калягин. Он — лауреат театральной премии «Звезда театрала» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение роли Хлестакова в спектакле «Ревизор. Версия», сообщает пресс-служба Зимнего театра.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник